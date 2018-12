AASTA MENUKAIM SEKSIARVAMUS: lõdva püksikummiga naised tuleb häbiposti panna!

Kui tahad romantilisemalt suhelda vähemalt mõne kuugi, siis manipuleeritakse ja lõpetuseks naerdakse julmalt näkku.

Minule tundub, et eesti naised on l...d, kogemused on need, mis mind nii arvama panevad.

Eriliselt tore on paar kogemust viimastest aastatest, kui olen inimestega püüdnud suhteid luua. Nad on mõlemal juhul end valetanud alguses vallaliseks ja kui olen tunnetest tahtnud rääkida, siis on selgunud, et tegelikult ollakse suhtes. Mõlemad juhused ei ole julgenud isegi silma vaadata ja seda tunnistada.