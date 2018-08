Hiljuti avaldatud seksuaalkäitumise uuringust selgus, et on inimesi, kel on olnud koguni 500 partnerit elu jooksul. 30-aastane mees kirjutas, mis ta sellest arvab.

Ma ei joo, ei tarbi aineid. Loen tehnikaalast kirjandust (teaduslikku). Tegelen teaduslike hobidega. Tugitoolisporti ei harrasta, liigun palju, olen natuke alla 1.80 pikk ja kehakaal pigem väike, umbes 70 kg. Ehk siis õllelihast pole, karva ei ole kasvanud jne.

Ja üksi, kõigele vaatamata.

Sobivat partnerit ei ole õnnestunud leida ja üldiselt enam ei näe mõtet isegi püüda - kellega üle ühe korra kohtud, see eeldab juba õhtul k... saada, vähemalt nii mulle on mulje jäänud.

Kui tahad romantilisemalt suhelda vähemalt mõne kuugi, siis manipuleeritakse ja lõpetuseks naerdakse julmalt näkku.

Minule tundub, et eesti naised on l...d, kogemused on need, mis mind nii arvama panevad.

Eriliselt tore on paar kogemust viimastest aastatest, kui olen inimestega püüdnud suhteid luua. Nad on mõlemal juhul end valetanud alguses vallaliseks ja kui olen tunnetest tahtnud rääkida, siis on selgunud, et tegelikult ollakse suhtes. Mõlemad juhused ei ole julgenud isegi silma vaadata ja seda tunnistada.

Samas mõtlen, et peab hakkama ka niisuguste inimeste kohta mingit lehte looma, mingi grupp vms, kus siis sarnaste kogemuste otsa sattunud ja seepärast õnnetud saaks ka neid lõdvakummilisi häbiposti panna. Aus nagu oleks.