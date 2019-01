AASTA MENUKAIM SEKSIARVAMUS, 2. osa: seksihimuliste naiste asemel peaks häbiposti riputama psühhomehed, kes kohe tunnetest jahuvad

Kahjuks olen paljudelt naistelt kuulnud lugusid täpselt sellise suhtumisega meestest. Jah, see on okei, kui naine on nõus teisel kohtumisel voodisse tulema. Inimeste abielud ei pruugi alati olla kõige õnnelikumad ja siis on laste pärast lihtsam mitte näägutada, vaid mujalt meelelahutust otsida.