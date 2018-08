Kui tõesti on olemas mees, kes tahab panna "lõdva püksikummiga" naised häbiposti, siis jumal temaga, arvab Õhtulehe lugeja. Ta hoiatab hoopis meeste eest, kes hakkavad liiga vara tunnetest rääkima.

Kahjuks olen paljudelt naistelt kuulnud lugusid täpselt sellise suhtumisega meestest. Jah, see on okei, kui naine on nõus teisel kohtumisel voodisse tulema. Inimeste abielud ei pruugi alati olla kõige õnnelikumad ja siis on laste pärast lihtsam mitte näägutada, vaid mujalt meelelahutust otsida.

Aga mitte mingil juhul ei ole normaalne hakata teisel kohtumisel tunnetest rääkima. Mis tunded saavad olla juhukohtingu teisel peatükil? Kui inimene hakkaks teisel kohtumisel rääkima tunnetest, siis ma paneks temale külge sildi "psühhopaat, kellel pole vahet, kellele ta neid tundeid räägib, sest ta tahab kedagi tunda ja teeb seda ilmselt väga omandihimuliselt".

Ehk sind ei huvita inimene, kelle vastu tundeid omada, vaid tunded, mida kuhugi suunata, ja see pole kindlasti armastus ega muud sarnast. Alati on lihtsam suunata viha "naistele, kellel on lõdva püksikumm".

Aga äkki vaataks esmalt peeglisse ja saaksid aru, et pigem on sul endal midagi viga ja loodetavasti suudavad naised sinu eest õigel ajal ära põgeneda.