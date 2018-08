Kuigi kõrvitsadieet on võrreldes paljude teiste kaalulangetusmeetoditega vähem populaarne, viib see samuti tõhusalt üleliigseid kilosid. Miks on kõrvits organismile hea? Kõrvits sisaldab ohtralt A, E, C ja B rühma vitamiine, rauda ja magneesiumi. Arstidki soovitavad kõrvitsat süüa nägemisprobleemidega inimestel või neil, kellel on probleeme seedimise või vereringega, kirjutab Total Health Guide. Kõrvitsat võib süüa toorena, keedetuna, küpsetatuna, ka kõrvitsamahla võib juua. Kõhunäärmeprobleemidega inimesed võiksid süüa vaid keedetud kõrvitsat, sest see on kergemini seeditav.

Väga tähelepanuväärne on kõrvitsa mõju ainevahetusele. On leitud, et kõrvitsat süües on võimalik kahe nädalaga vabaneda kolmest ja poolest üleliigsest kilost. Kõrvitsadieet nõuab muidugi ka ohvreid ehk loobuda tuleb suhkrust, jahust ja soolast. Samuti tuleb juua kaks liitrit vett päevas ja unustada söömine pärast kella 18 õhtul.

Kasu on juba ka ühenädalasest dieedist. Seejuures on tore, et kõrvitsadieet ei ole fikseeritud menüü, lihtsalt tuleb endale mõned põhimõtted selgeks teha, mille järgi saab kõrvitsat oma toidulauale igapäevaselt lisada. 1. päev – Kõrvitsapäev Hommikuks söö kõrvitsast, porgandist ja sidrunimahlast valmistatud salat. Kõrvale joo klaas keedetud kõrvitsast valmistatud mahla. Lõunaks keeda kõrvitsasupp köögiviljadega (lisaks kõrvitsale pane supi sisse porgandit, juurpeterselli, sellerit, tomatit, punast tšillit, sibulat), mida maitsesta peterselliga. Vajadusel võid maitseks lisada ka teelusikatäie oliivõli. Õhtuks söö 250 grammi keedetud kõrvitsat, millele puista jahvatatud kaneeli. 2. päev - Kõrvitsa ja puuviljade päev Hommikusöögiks söö hõõrutud kõrvitsat ka kõrvitsasalatit, millele lisad apelsini või greipi. Lõuna võib koosneda kõrvitsasupist ja hapukatest õuntest või ploomidest. Õhtuks söö puuvilju – õunu, pirne, tsitrusvilju. Banaane ja viinamarju ära sel päeval söö! 3. päev – Kõrvitsa ja liha päev Hommikusöögiks tee mõni eelnevatest salatitest ja söö kõrvitsapüreed. Lõunaks keeda kõrvitsasuppi, millele lisa tailiha (kana või kalkuni liha), kartulit ära sellesse suppi pane. Õhtuks söö kõrvitsasalatit ananassiga, millele lisa peotäis krutoone. 4. päev - Kõrvitsa ja köögiviljade päev Hommikuks söö kõrvitsasalatit värskete köögiviljadega, õhtuks söö mõnd eelmise päeva suppidest, õhtuks valmista hautatud köögivilju kõrvitsaga. Viiendast seitsmenda päevani söö seda, mis eelmise nelja päeva menüüst enim maitses.