Hiina teadlased on väitnud, et kui kaks korda nädalas süüa toorest küüslauku, väheneb kopsuvähki haigestumise risk 44%. Samuti vähendab küüslaugu söömine meestel eesnäärmevähi riski.

Kõigepealt peaks meeles pidama, et küüslaugu kuumutamisel selle põletikuvastased omadused vähenevad. Neil, kes toore küüslaugu lõhna või mekki ei talu, tasuks apteegist otsida lõhnatuid küüslaugukapsleid.

Küüslauku lisatakse roogadele juba aastatuhandeid ja seda taime on kasutatud kõikvõimalike tõbede ravimiseks.

Samuti on küüslaugust eraldatud bakterivastane aine, mis hävitab saastunud linnulihaga levivat kampülobakterit tavapärastest antibiootikumidest tõhusamalt.

Inglismaal tehtud uurimuse põhjal on küüslaugumaiastel naistel vähem liigesepõletikke.

Samuti on tõestatud, et küüslaugus leiduvad ühendid aitavad turgutada operatsiooni või infarkti üle elanud südamelihast ja vähendavad veres kolesterooli hulka.

Norra arstide uuringud kinnitavad, et küüslaugu söömine vähendab rasedatel enneaegse sünnituse ohtu.

Kuidas on lood talvise külmetuse ennetamisega? USAs tehtud uuringu põhjal võib profülaktiline küüslaugutarvitamine vähendada külmetushaiguste esinemissagedust. See kehtib täiskasvanute puhul. Kui nohu ja köha on juba kohal, siis paranemist küüslauk kahjuks ei kiirenda.