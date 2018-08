Tallinna Lastehaigla psühhiaatriateenistuse juhataja dr Anne Kleinbergi sõnul kannatab kuni neljandik Eesti lastest ja noorukitest mingit laadi vaimse tervise probleemi käes.

Esmaspäeval oma kolmandat sünnipäeva tähistavas Laste Vaimse Tervise Keskusest on tuge saanud ligi 10 000 erinevate vaimse tervise probleemidega last ja noorukit. „Keskuse koolitatud personalil selja taga tegus ja lootusrikas algus, kuid vajadus abi järele pigem kasvab,“ ütles Kleinberg.

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul tuleb senisest oluliselt suuremat tähelepanu pöörata vaimsele tervisele ning ka probleemide märkamisele ja ennetamisele. „Statistika näitab, et vaimse tervise probleemid on süvenemas ning on tähtis, et meil oleksid professionaalsed asutused, kust inimesed saaksid abi ning ei peaks olema oma murega üksi,“ ütles Mölder.

Vaimse Tervise Keskuses aitavad lastepsühholoogid ja -psühhiaatrid ühiskonna kõige haavatavamaid. Kleinbergi sõnul väljenduvad laste ja noorukite meeleoluhäired väga sagelei kehalistes vaevustes ning häiritud käitumises. Tema juhitavast keskusest saavad abi kõikide psüühikahäiretega lapsed ja noorukid kuni täiskasvanueani, sh kurvameelsed väikelapsed, meeleoluhäiretega teismelised ja depressioonis noorukid Põhja- ja Kesk- Eestist, saartelt, Läänemaalt ja Ida-Virumaalt.