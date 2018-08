Väga väike osa Soome meestest sooritab suurema osa Soome kuritegudest. Kui vaadata nende elule tagasi, siis suuremal osal on olnud käitumishäireid juba alla 8-aastasena.

Märka lapses head

Uurijad arvavad, et ükskõik, kas käitumishäired on seotud sünnipäraste omaduste või varaste lapsepõlvekogemustega või nende koosmõjuga - neid saab muuta.

Sourader ja tema kolleegid on loonud programmi, mis ei keskendu lastele, vaid nende vanematele. Nõustatakse ja toetatakse vanemaid, kelle lastel on raskeid käitumishäireid.

Programm kestab 11 nädalat. Alustatakse sellest, et lõpetakse negatiivsuse nõiaring ja õpetatakse märkama lapses head.

Pere argipäev on sageli selline, et last riieldakse ja keelatakse. Kui keeruline laps kuuleb kodus ja koolis pidevalt, et ta on paha, muudab see tema aju. Kuid võimalik on ka vastupidine: hea tagasiside mõjutab lapse neurobioloogiat.

Üldiselt on laste käitumisprobleemid üsna püsivad. Kui need on kindlaks tehtud 4-aastaselt, jätkuvad 60% lastest probleemid ka 6-aastaselt, kui midagi ette ei võeta.

Enesekontrolli saab kasvatada

Kuritegevuse pikk ajalugu näitab, et isikuvastaste kuritegude hulk on väga palju vähenenud kui võrrelda keskaega ja tänapäeva. Kultuuriliselt peetakse oluliseks enesekontrolli ja kasvatuses on hakatud hindama enesevalitsust ja oma vajaduste edasilükkamist.

Nõrk enesekontroll lisab kuritegevuse riski. Enesekontrolli oskus on üks osa bioloogilisest pärandist, kuid sellegipoolest ei tähenda see saatust. Inimene saab õppida oma impulsse valitsema.