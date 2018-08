Üledoosi puhul kasutatavat elupäästvat ravimit naloksoon on tänavu kuue kuu jooksul kasutatud 32 korral ehk ära on hoitud sama palju uimastite tarvitamisest põhjustatud surmajuhte, teatas tänasel ülemaailmsel üledoosisurmade teadlikkuse päeval Tervise Arengu Instituut (TAI).

Siiski on kuue kuu jooksul narkootikumide üledoosi tõttu surnud esialgsetel andmetel 20 inimest, kellest noorim oli vaid 13-aastane neiu. Eelmisel aastal suri narkootikumide üledoosi tõttu 110 Eesti elanikku.

„Ka üks kaotatud elu on liiga palju, igaüks neist on kellegi lähedane, laps, sõber või vanem,“ ütles TAI narkomaania ja nakkushaiguste ennetamise keskuse juhataja Aljona Kurbatova. „Õnneks hakkab Eesti ühiskond mõistma, et narkomaania on haigus ning narkootikumidest sõltuvuses olevaid inimesi tuleb ja ka saab aidata. Naloksooniprogramm on üks osa riigi pakutavast abist.“