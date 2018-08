Üheteist kuu vanune Steven põeb kogu maailmas haruldast kesknärvisüsteemi haigust, mis vajab raviks ajuoperatsiooni, mida Eestis ei ole võimalik teha. Ravi Prantsusmaal finantseerib Eesti haigekassa, kuid ei toeta transpordi-, majutus- ja elamiskulusid, mille katab heategijate toel TÜ kliinikumi lastefond. Väikesel Stevenil esinevad keskmiselt iga nelja minuti tagant 15-40 sekundi pikkused kontrollimatud hood, mis meenutavad paljudele naeru ja mõnele nuttu. Hood on ajaga muutunud sagedasemaks ning hoo ajal on laps raskelt häiritud. Enamasti hakkab ta kiirelt valimata suunas põgenema ja viimasel ajal muutub ka agressiivseks. Pere on käinud lapsega Saksamaal Mara epilepsiakliinikus, kus uuringud kinnitasid Eestis pandud haruldast diagnoosi, kuid kahjuks puudusid nii neil kui ka mitmetel teistel Euroopa arstidel kogemused, vahendid ja võimalused nii väikese lapse raviks. Hiljuti sai siiski pere Pariisist vastuse, et seal saavad arstid väikelast aidata endoskoopilise operatsiooniga. Tulemust on arstidel raske ette ennustada, kuid varasemad uuringud on siiani näidanud, et pärast teist operatsiooni on umbes 70% inimestest saanud hoogudest vabaks. Seega on oht, et laps võib vajada ka teist operatsiooni, kuid see selgub umbes kolme kuu jooksul pärast esimest operatsiooni.

Lapse Eestis oleva raviarsti sõnul ei mäleta ta ligi 40 aasta jooksul ühtegi sellise haruldase diagnoosiga last. Küll aga nendib ta, et lapse terveks saamise võimalus on üsna suur.

Steven sõidab vanematega täna Pariisi, kus toimub esimene konsultatsioon. Terve järgnev nädal ootavad last ees uuringud ja teised konsultatsioonid ning 10. septembril saab toimuma operatsioon. Kui kõik läheb kenasti, saab pere kümme päeva pärast operatsiooni tagasi kodumaale sõita. Steveni ravikulud katab Eesti haigekassa, kuid transpordi-, majutus- ja elamiskulude katteks vajab pere lastefondi annetajate toel toetust kokku kuni 3200 euroga. Eelnevale lisaks toetab loendatud kulude katmist 800 euroga ka Setomaa kohalik omavalitsus. Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves räägib, et fond on julgustanud peresid, kus laps vajab välisravi, abi saamiseks Lastefondi poole pöörduma, sest lisaks ravikuludele, mille antud juhul katab Eesti haigekassa, kaasnevad raviga välismaal ka muud sageli üsna suured vältimatud kulud nagu lennupiletid, transport kohapeal, majutus ja elamiskulud. “Meil on väga hea meel, et armsa Steveni pere samuti lastefondini jõudis ja saame neile toeks olla, et nad ei peaks muretsema, kuidas katta välisraviga seotud kulud, vaid saavad pühenduda Stevenile, mis on kõige olulisem,” avaldab Ilves. Anna oma toetus Väikese Steveni ravireisi on võimalik toetada, tehes ülekanne SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontole ja lisades selgituseks „Steven“: Swedbank IBAN EE682200221015828742 SEB IBAN EE261010220014910011 Luminor IBAN EE791700017000285384 LHV IBAN EE527700771000610813.