Lõpeta liigne maiustamine! Suhkur võib äratada isegi vähirakud 

Kõik organismi rakud kasutavad energia saamiseks suhkrut, kuid vähirakkude suhkrutarve on veelgi suurem nende kiire pooldumise tõttu. Kõne all on pikalt tuntud Warburgi nähtus, st vähirakud kasutavad võrreldes tervete rakkudega suhkrut mõnevõrra enam, et toota energiat.