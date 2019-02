VAATA, MIDA KANNAD! 12 tavalist rõivaeset, mis rikuvad pikkamisi su tervise

Kitsad teksad suruvad kinni närvid kubeme- ja pahkluupiirkonnas, vähendavad verevoolu säärtes. See võib põhjustada lihaskahjustusi, jalgade turset ja tuimust. Kui püksid on säärte ja reite ümber pingul, võivad tekkida ka veenilaiendid.

Kuid ohtlikud on ka teised liibuvad rõivatükid, need häirivad naha pealmise kihi tööd. See kaitseb sind aga nakkuste eest. Liibuvad riided hoiavad ka higi vastu nahka, see on aga soodne pinnas kõikvõimalike seente ja bakterite kasvuks.