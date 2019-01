KAS TEADSID? Just selles vanuses arvad endast kõige paremini!

Berni ülikooli teadlased uurisid, kuidas enesehinnang muutub vanusega ja millal väärtustame ennast kõige kõrgemalt.

Analüüsiti 164 868 inimese andmeid: nelja- kuni 94-aastasi. Ilmnes, et kui me saame 60aastaseks, jõuavad positiivsed mõtted meist endast tippu. Ja see jääb püsima järgnevaks kümneks aastaks.

Järgnevate aastate jooksul, kuni vanuseni 30, tõuseb enesehinnang mõõdukalt. Tõus jätkub ja saavutab tipu vanuses 60. Kui saame 70, hakkab enesehinnang langema ja see kestab elu lõpuni. See võib olla seotud pensionile jäämisega, sotsiaalse staatuse kaotamisega, üksinduse ja lesestumisega.

Eksperdid arvavad, et on oluline teada, kuidas enesehinnnang areneb ja muutub. Enesehinnang mõjutab, kui edukad ja ja rahulolevad oleme suhetes, hariduses, töös. Enesehinnag mõjutab nii füüsilist kui vaimset tervist.