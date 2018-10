LAPS ON MUUTUNUD: 8 märki, et ta võib olla kiusamise ohver 

Sihtasutuse Kiusamisvaba Kool koolitusjuht Kristiina Treial toob välja kaheksa märki, mis võiksid lapsevanema peas häirekella tööle panna ja suunata asja uurima.



1. Laps kardab kooli minna

Nii mõnigi laps ei viitsi hommikuti kooli minna ja vajab lisamotivatsiooni, aga kui koolimineku vältimise põhjuseks näib olevat hirm, on see märk, et midagi on valesti. Kui laps otsib ja mõtleb välja vabandusi, miks kooli mitte minna või jätab teadlikult tundides käimata, on võimalus, et ta teeb seda kiusaja vältimiseks ning enese säästmiseks.



2. Muutused lapse käitumises

Iga vanem teab, et teismeiga toob kaasa muutusi lapse käitumises ja meeleolus. Kui aga muutused on järsud ja juhtunud justkui üleöö, võib see olla peegeldus pingelisest perioodist või kiusamisest. Kui laps, kes oli varem rõõmsameelne ja õpihimuline, muutub äkitselt kurvaks, depressiivseks ning loiuks, võib selle taga peituda kiusamise tõttu kannatamine. Märgiks on ka oma sõprade või klassikaaslastega suhtlemisest hoidumine.



3. Usalduse vähenemine

Kuna kiusatav kardab enamasti hukkamõistu ja teiste reaktsioone, seda, et teistele rääkimise tõttu võib tema olukord veel hullemaks minna, võib ta kaotada usalduse kõigi inimeste vastu. Seega ei räägi ta enam oma muredest lapsevanematele ega eakaaslastele, vaid muutub vaikseks ja enesessesulgunuks.



4. Valetamine

Usalduse kadumise tõttu ja vabanduste otsimiseks hakkab laps endaga toimuvat varjama ja vahel ka vanematele valetama. Valetamisel on erinevaid põhjuseid – näiteks võib laps karta, et asjasse kaasatakse õpetajad ja kool, mis muudab kogu olukorra tema arvates veel keerulisemaks ning annab kiusamisele vaid hoogu juurde.

Kui kiusamine toimub koolis, tuleb siiski lapsevanemal lapsega kokku leppida, et asjast tuleb rääkida kellelegi usaldusväärsele koolis. Ainult nii saab loota, et ka kool kiusamise lõpetamisele kaasa aitab.



5. Sõnumite ja telefoni varjamine

Lisaks füüsilisele kiusamisele toimub terror sotsiaalmeedias, vanemate pilgu eest varjatud kohas. Lapsel, kes enda telefoni vanemate eest varjab ning närviliseks muutub, kui see teiste kätte satub, on tõenäoliselt põhjust midagi peita.



6. Tervise halvenemine

Vaimne terror mõjub negatiivselt ka lapse füüsilisele seisundile – võib juhtuda, et laps jääb sagemini haigeks, kaotab söögiisu ning kogeb muid tervisehädasid, näiteks pea- või kõhuvalu.



7. Kaotatud või katkised asjad

Püksipõlved ja kotilukud tikuvad ikka katki minema, aga kui riiete ja teiste esemetega hakkab juhtuma ebatavalisi “õnnetusi”, on põhjust muretsemiseks. Mida regulaarsemaks asjade kadumine või katki minemine muutub, seda tõenäolisemalt ei juhtu asjad kogemata, vaid neil on põhjustaja.



8. Sinikad ja kriimud

Sinikate, kriimustuste ja haavade puhul, mille tekke kohta laps selgitusi jagada ei oska või ei taha, on juba tegemist tõsisema füüsilise kiusamisega, mille puhul tuleb kindlasti pöörduda kooli ning halvematel juhtudel ka politsei poole.

Kuna suur osa kiusamisest on siiski sõnaline või suhetega seotud, siis sinikate puudumine ei tähenda veel kiusamise puudumist. Eriti tähelepanelik tuleb olla eespool kirjeldatud meeleolude ja käitumise muutuste suhtes.

Iga laps on erinev ning märgid kiusamisest võivad avalduda erinevalt. Lapsevanemad tunnevad oma lapsi kõige paremini ning teavad alateadlikult, millise ebatavalise käitumise puhul peaks muret tundma. Kui selgub, et kiusamine leiabki aset, tuleb alustada ärakuulamisest. Jagatud mure on pool muret ja see on oluline algus probleemi lahendamisel.

Last tuleb rääkimisel julgustada ning talle kinnitada, et kiusamine ei ole tema süü. Koos tuleb arutada, kuidas saaks kiusamisele lõppu teha, ebameeldivaid olukordi vältida ning keda peaks veel mure lahendamisse kaasama.