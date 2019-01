VALU EI PEA KANNATAMA! 4 müüti ja tõde valuvaigistitest 

Müüt. Käsimüügiravimitest võib tarvitada paratsetamoolipõhist valuvaigistit või põletikuvastast ravimit, nagu ibuprofeen, ketoprofeen ja atsetüülsalitsüülhape ehk aspiriin. Põletikuvastased ravimid leevendavad lisaks valule ka põletikku. Ravimite mõju on väga individuaalne: see, mis sobib ühele, ei pruugi teist üldse aidata. Alati võib apteegist nõu küsida.

Tõde. Kui põletikuvastaseid valuvaigisteid tarvitada liiga kaua, võib see kahjustada mao limaskesta ja tekitada verejooksu. Mõnel kasutajal ilmnevad kõhuprobleemid. Eriti ettevaatlikud peaksid olema eakad ja need, kellel on palju erinevaid haigusi ja hädasid.