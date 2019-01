TÄHTSAD ASJAD EI PÜSI MEELES? Need on Alzheimeri tõve 10 varajast märki 

Kõige üldisem Alzheimeri tõve tunnus on mälu nõrgenemine. Inimene unustab just kuuldud teabe või tähtsa kohtumise. Unustamine on täitsa normaalne nähtus, kui unustame näiteks pooltuttava inimese nime – see pole Alzheimer. Kuid on murettekitav, kui inimene unustab kogu aeg sama asju või kui ta unustab olulisi asju.