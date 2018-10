Mis juhtub, kui sa ei võta praegu D-vitamiini? Vaata, kas vajad suuremat annust!

D-vitamiini on võimalik saada ka söögiga. Loomset päritolu toiduainetest saadakse vitamiini D3 ehk kolekaltsiferooli, millel on parem bioloogiline omastatavus. Head allikad on nt rasvane kala, munakollane, maks ja kalamaksaõli.

Taimse päritoluga on vitamiin D2 ehk ergokaltsiferool, kuid selle omastatavus on halvem. Selleks, et toiduga saada 400 IU D-vitamiini, on vaja süüa nt 10 keskmist muna, 4 kg juustu, 4 kg maksa või juua 20 liitrit 2,5% piima ja seda iga päev!