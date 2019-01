LÄHEDANE JOOB? Mis aitab teda, aga mis teeb asja veel hullemaks?

Enamiku sõltlast armastavate inimeste elud on täis saladusi. Kartes teiste hukkamõistu, teevad nad kõik selleks, et keegi teine olukorrast teada ei saaks. Nii on raske aduda, et tegelikult leidub veel hulk inimesi, kellel on samad probleemid ning kellega te teineteist toetada saaksite.Nii käitudes lubad oma partneril ka edasi elada pettekujutluses, et kõik on korras ning ta ei pea oma tegudele otsa vaatama ning nende eest vastutama.