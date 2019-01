OHT VAGIINALE! 3 asja, mida naine ei tohiks pärast seksi kunagi teha

Seebiga pesemine võib ärritada õrna limaskesta. Eriti kahjulik on tupe loputamine seebiga: tupp on isepuhastuv organ ja seda peab väga-väga õrnalt kohtlema. Seep vaid häirib seda protsessi. See ei tähenda, et pesta pole vaja. Piisab hellast loputamisest puhta veega.