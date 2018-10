Kuidas toetavad keha ning immuunsust raud ja magneesium? 

Salus Floradix Magneesium - aitab kaasa normaalsele lihaste tööle!

Magneesium on organismi üks tähtsamaid mineraalaineid, mis on vajalik oluliste ainevahetusprotsesside toimumiseks, lihaste tööks ja närvisüsteemi talitlusteks. Magneesium on tuntud ka kui stressivastane mineraal, mis lõdvestab närve, leevendab pingeid ja aitab saavutada kosutava une. Samuti aitab see hoida südame rütmi stabiilsena, soodustab soolestiku korrektset toimimist ning on vajalik kaltsiumi säilimiseks luudes. Kokku osaleb magneesium organismis ligi 300 biokeemilise reaktsiooni töös.

Möödunud sügisel käisin arsti juures, sest mind oli hakanud piinama kaks ootamatut probleemi: pärast trenni (mida ma mitu korda nädalas tegin) kiskusid lihased krampi ning õhtuti oli keeruline magama jääda. Veeretasin igasuguseid mõtteid, mis hädad mul võivad olla. Arstiga konsulteerides tuli välja, et selleks on magneesiumipuudus.

Esialgu võtsin magneesiumit pulbri kujul ja pean ütlema, et see ei meeldinud mulle üldse. Kuidagi ei tahtnud valge pulber alla minna. Seejärel suunasin pilgu kapslite poole, olin nendega täitsa rahul. Kevade saabudes jäi magneesiumi võtmine aga pooleli – eks puhkuste periood ja enesetunne oli juba täitsa hea.

Nüüd, septembri alguses, otsustasin taas magneesiumit võtma hakata. Mul soovitati katsetada magneesiumit vedelal kujul: Salus Floradix Magneesium. Vedelal kujul toidulisandite oluliseks plussiks on see, et nad imenduvad kähku ning just seda on minu kiire tempoga elus vaja.

Ma pean tunnistama, et Salus Floradix Magneesiumi maitse on kiiksuga. See pole hea, aga ta on omapärane. Esialgu ei meeldinud see mulle üldse, kuid nüüd täitsa naudin selle võtmist.