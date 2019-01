Hea nõu VÄRV ON OLULINE: mis värvi ravimid võtavad köha, mis mõjub vererõhule? Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 07:10 Jaga:

Mõtte jõud on suur: kui usume, et teatud värvi ravimid mõjuvad hästi, siis see võibki nende toimet parandada. Pexels

Suur osa meist valib pruuni köharohu, kuigi kõrval võib olla sama mõjuga, aga teistsugust värvi köharohi. Mõtte jõud on oluline: ravimi toimet võib mõjutada isegi selle nimi.