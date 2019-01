PEREARST ANNAB NÕU: need rahvalikud ravivõtted nohu ja kõrvavalu vastu võivad olla ohtlikud

Õhtuleht kogus soovitusi, mida portaalides lahkelt jagatakse. Ravivõtteid hinnates lähtus Triinu- Mari Ots põhimõttest, et mis on ohutu, seda võib ju proovida – iseasi, kas sellest ka mingit kasu on. Miks siiski usutakse üsna kummalistesse ravivõtetesse? „Organismil on suur iseparanemisvõime ja väga paljud seisundid lahenevad ka iseenesest, ravist sõltumata, mistõttu võib jääda mulje, et aitas üks või teine vahend,“ selgitab perearst.

Kui valutunne on kõrvas, panen lusikal soojaks aetud kampriõli vatitupsule ning topin kõrva, nii et õli valgub kõrva. Ja siis midagi sooja villast peale.

Kõrva ei tohi reeglina midagi panna, kindlasti mitte vatitupsu! Vatitupsu osake või sealt eralduvad kiud võivad jääda kõrva ja seal võõrkehana hoopis põletikku tekitada. Alati on võimalus, et haigus on iseparanev ja kõrvavalu oleks möödunud ka iseenesest. Seega on võimatu väita, et toimis just kampriõline vatitups kõrvas.

Soojendamine ei ole kõrvavalu puhul sugugi alati ohutu. Mädase keskkõrvapõletikuga võib soojendamine hoopis soodustada põletiku ägenemist.

Ennevanasti sai tärpentini vatitupsu peale ja padja peale pandud. Tõmbas lõõrid lahti.

Eeterlikud õlid võivad tõesti ninahingamist kergendada, kuid suurtes kogustes tärpentini sisse hingata ei ole ka mõtet. Kõrva soojendamine on alati pisut ohtlik. Alati on neid, kellel on soojendamine valu ära võtnud, kuid on ka neid, kellel see põhjustab tüsistusi, seetõttu seda tõenduspõhise soovitusena võtta siiski ei saa.

Natuke tiigrisalvi vatile ja ööseks kõrva!