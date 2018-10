Perearst hoiatab: küüslauku ei tohi panna ninna ega kõrva!

Õhtuleht kogus soovitusi, mida portaalides lahkelt jagatakse. Ravivõtteid hinnates lähtus Triinu- Mari Ots põhimõttest, et mis on ohutu, seda võib ju proovida – iseasi, kas sellest ka mingit kasu on. Miks siiski usutakse üsna kummalistesse ravivõtetesse? „Organismil on suur iseparanemisvõime ja väga paljud seisundid lahenevad ka iseenesest, ravist sõltumata, mistõttu võib jääda mulje, et aitas üks või teine vahend,“ selgitab perearst.