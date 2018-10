5 kohutavat asja, mis juhtub su kehaga, kui istud kogu päeva 

Seda põhjustab tõik, et kalorite põletamine on istudes oluliselt vähenenud ning kiiresti langeb rasvajaotusega tegeleva ensüümi tase. See ensüüm mängib aga rolli ka kolesterooli juures ning istudes kaheksa või enam tundi päevas väheneb ensüümi võime muuta halba kolesterooli heaks suisa 95%, kinnitavad Ohio Ülikooli teadlased.