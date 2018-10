Head rahvusvahelist leivapäeva! 10 pöörast retsepti

Leiva ajalugu ulatub nooremasse kiviaega, mil esimesed leivad valmisid algelisel viisil kahe kivi vahel jahvatatud teraviljast ja veest. Küpsetati neid tulistel kividel või tule paistel .



Kergitavad ained nagu pärm on hilisem leiutus. Esimesed viited pärmile pärinevad 4000 aastast enne meie ajaarvamist Egiptusest . Umbes samal ajal hakati Mesopotaamias kasutama hapendamist. Neid tehnikaid kasutati pigem joovastavate jookide juures ning asjaolu, et läbi selle sai kakukesi söögikõlbulikumaks ja pehmemaks teha avastati suure tõenäosusega juhuslikult.



Leibu on maailmas väga erineva kuju, koostise ja küpsetusviisiga - tortilja, lavašš, pita, naan, puri, matsa jt. Levinuim on nisuleib. Rukkileib on tuntud eeskätt Põhja-Euroopas.



Sõna "leib" on eesti keeles germaani laen ligikaudu meie ajaarvamise algusest.