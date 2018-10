Kuidas valida õiget köharohtu, millest oleks ka abi? 

Gripiga kaasnev köha on kuiv ja ärritav, kirjutab portaal Kodus.ee. Märg köha kuuldub sügaval kopsudes ja hingamisteedes. Kummalgi on omad ravimid. Ärritava köha rohi tuimastab kesknärvisüsteemi köhakeskust ja leevendab nii ärritust. Märja köha ravim vedeldab röga, et seda oleks kergem välja köhida. Õiget rohtu oskab soovitada apteeker.