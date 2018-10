GRIPI KÕRGAEG ON EES: püüa vältida grippi kõigi meetmetega! 

Gripi vältimisse tuleb tõsiselt suhtuda, rääkis terviseameti epidemioloogianõunik Kuulo Kutsar Vikerraadio saates Huvitaja.

Kuulo Kutsar rõhutas, et gripi vältimise meetmete hulgas on oluline muu hulgas ka käte hoolikas pesemine seebi ja veega.

Gripihooaeg algab sügisel 40. nädalal ja lõpeb järgmisel kevadel 20. nädalal. "Aga see on suur keskmine näitaja," selgitas Kuulo Kutsar. Eri riikides, ka Eestis võib tegelik gripihooaeg sellest üsna oluliselt erineda.

"Möödunud hooajal tabasime me ringlevad gripiviirused veel 28. ja 29. nädalal ehk juuli keskel. See viitab, et gripiviirused ringlevad inimeste hulgas ka sellel perioodil, kui kõrget haigestumist ei esine," rääkis Kuulo Kutsar.

Pärast seda saabus 11 nädalat, mil laboratoorselt ei kinnitatud ühtegi gripijuhtu.

"Ja nüüd, alles 41. nädalal, uue gripihooaja teisel nädalal, avastasime me uue gripi viiruse, see on A-gripi viirus. Paistab, et järgnevatel nädalatel hakkab grippi haigestumine tasapisi sagenema ja kogemuste järgi saavutab see kõrgtaseme novembri teisel poolel, detsembris ja jaanuaris. Langema hakkab see alles märtsi lõpus, aprilli alguses.