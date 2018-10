ARST ÕPETAB: 9 olulist asja, mida peaksid teadma külmetushaigustest ja gripist 

1. Kas sügis-talvised viirus- ja külmetushaigused on üks ja seesama?

Nn külmetushaiguste õige termin on ülemiste hingamisteede äge respiratoorne viirusinfektsioon. Ajalooliselt seostatakse seda esimeste külmadega või külma saamisega, organismi jahtumisega.

Jahtumise tegelik roll haiguse mehhanismis ei ole veel lõplikult tõestatud. Haiguse tegelik põhjus on erinevad hingamisteede ehk respiratoorsed viirused, mida on teada üle saja.

Kõige rohkem on tuntud adenoviirused, RS-viirused, paragripi- , gripiviirused, rinoviirused, aga ka bocca-viirus, metapneumoviirus ja teised.Teadaoleva teooria järgi mõjub jahtumine negatiivselt limaskestade kohalikele kaitsemehhanismidele ja soodustab viiruste tungimist limaskesta rakkudesse. Sellele järgneb viiruse paljunemine ja organismi põletikuline vastusreaktsioon võõrale sissetungijale – tekib haigus.

Haigestumise esimene tõus on seotud ilmamuutusega. Inimesed kipuvad esialgu ilma jahenemist ignoreerima. Selle tõttu organismi jahtub, mis võibki soodustada nakatumist. Edasi kanduvad viirused üle haigetelt inimestelt tervetele õhu (piiskadena) või käte kaudu. Seda soodustab inimeste kontsentreerumine kinnistes ruumides ja linnades. Maal elavad inimesed haigestuvad vähem, sest seal ei ole tingimusi viiruste levikuks.

3. Kas on tõsi, et soojal ja niiskel talvel on viiruseid rohkem, kuid külm ilm hävitab pisikuid ja takistab viiruste levikut?