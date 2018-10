Uuring: mehed häbenevad sõprade ees veganitoitu tellida

Southamptoni ülikoolis Suurbritannis korraldatud uuring näitas, et meestel, kes soovivad liha vältida kas tervislikel põhjustel või see lihtsalt ei maitse neile, on raske osutada restoranis menüüs lihata roale. Põhjus vana hea hirm naeruvääristamise ees, vahendab The Telegraph.



Aasta kestnud uuringu käigus tunnistasid katses osalenud 22 meest, et nad kogesid niiöelda ühiskondlikku isolatsiooni, kui andsid sõpradele teada, et nüüdsest väldivad liha.