Uskumatu avastus: hämmastav ravi võidab põlve- ja lülisambavalu ühe kuu jooksul 

Ortopeedia ja reumatoloogia alased teadusuuringud on näidanud, mis põhjustab niivõrd äkilist valu leevenemist ja üle 78% liigeste tugevdumist nelja nädala jooksul! Meetod põhineb looduslikel koostisainetel, sellepärast on see täiesti ohutu ja efektiivne.

„Aastate jooksul väheneb kollageeni kogus kehas. Seejärel muutub liigesekõhr põletikuliseks, mis põhjustab valu ja vähendab liigeste liikumist. Tänu meie avastusele saab seda protsessi ümber pöörata!” seletab prof. Beelford. „Oma ravi juures kasutasime makajuurte orgaanilist ekstrakti. Just selles on suurim loodusliku valgu kontsentratsioon. Oluline on, et me ühendasime vitamiinid A ja E, mis soodustab II tüüpi kollageeni tootmist.”