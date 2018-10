Uudset noorendamise meetodit proovinud naine: mu sõbrannad arvavad, et käisin iluoperatsioonil! 

„ Esimesed kortsud silmade ümber ilmusid enne kolmekümnendaid, kuid siis ei pööranud ma sellele tähelepanu. Ma olin karjääriga hõivatud ja arvasin, et olen liiga noor, et kortsude pärast muretseda. Kuid aeg läks ja hakkasin välja nägema palju vanemana kui mu eakaaslased ,” jutustab Margit.

”Peo ajal teadsin, et ma näen välja fantastiline. Juba pärast esimest klaaside kokkulöömist istus minu kõrvale mees, kes mulle meeldis. Meil oli suurepärane vestlus, tundsin end taas atraktiivsena, kuni ta ütles mulle: "Ma ei teadnud, et Enelil on vanem õde, arvasin, et tal on ainult noorem." Ma olin sõnatu. Ma ei teadnud, mida teha. Ma lihtsalt ütlesin talle, et pean minema. Kogu kodutee nutsin,” meenutab Margit.