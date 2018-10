TERVISEAMET: sügis toob kaasa laste ravimimürgistused ja katkised kraadiklaasid

Oktoobrikuus on terviseameti mürgistusteabekeskuse infoliinile 16662 ravimimürgistuse tõttu helistatud üle 40 korra, üle pooltel juhtudel oli kannatanuks kuni kolmeaastane laps. Katkisest elavhõbedatermomeetrist on septembris-oktoobris teada antud üheksal korral.

Terviseameti mürgistusteabekeskuse juht Mare Oderi sõnul moodustavad kolmveerand infoliinile 16662 tehtud kõnedest kemikaalide ja ravimitega seotud õnnetusjuhtumid, kuid eriti kerkib ravimi-temaatika üles sügisel. „Sügisel on inimesed rohkem kodus ning oktoobris hakatakse aina enam haigestuma ülemiste hingamisteede haigustesse. Ilmselt seetõttu jäetakse ravimid ka kergekäelisemalt lauale või kapi peale. Sealt pole lapsel neid kuigi raske kätte saada,“ ütles Oder.

Sel kuul on väikelapsed saanud kätte ja söönud nii tablette, tinktuure kui salve. Samuti on väsinud lapsevanem tähelepanematusest lapsele andnud vale ravimit või eksinud annustamisega.

Viirusperioodil antakse infoliinile teada purunenud vanamoodsatest kraadiklaasidest. Septembris oli selliseid juhtumeid viis, oktoobri kahe esimese nädalaga juba neli. „On oluline meeles pidada, et purunenud elavhõbedakraadiklaasi koristamisel ei kasutataks tolmuimejat, sest see tuleks seejärel ära visata,“ ütles Mare Oder. Elavhõbe ei imendu seedetraktist ega naha kaudu, küll aga on ohtlikud tema aurud. Seda eriti juhul, kui soojas tolmuimejatrumlis neid igal kasutuskorral mööda elamist veel väga pikka aega laiali puhutakse. „Kutsume inimesi üles ravimeid hoolikalt hoiustama ning vahetama oma elavhõbeda-põhised termomeetrid uute ja ohutumate vastu.“