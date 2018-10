APTEEKER: puhanud ja rõõmus inimene paneb haigustele paremini vastu 

Kindlasti tuleb palju vedelikku tarbida siis, kui haigus juba laastab organismi. Samamoodi on see aga oluline ka haiguste ennetamiseks. Lisaks toidust saadavale vedelikule võiks juua vähemalt ühe liitri toasooja vett, aga just taimedest tehtud teed aitavad ennetada ja leevendada erinevaid tõbesid. Saialillel, kummelil ja melissil on põletikku peletav toime ning viirustega aitavad võidelda ka looduslikud abimehed nagu küüslauk, mesi ja punane päevakübar.