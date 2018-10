PIINAV VÄSIMUS JA UNI? Vaata, kas sul võib olla rauapuudus 

Kui inimene on normaalne sööja, pole reeglina raua saamisega probleeme. Rauda leidub nii loomses kui ka taimses toidus. Samas tuleb silmas pidada mitmeid nüansse, näiteks taimedes olev raud on tugevalt seotud ja imendub organismis kehvasti.

Rauavaeguse tunnusteks on eeskätt kahvatu nahk, tihti ka piinav väsimus, unisus, nõrkus, hingeldus, peavalu. Mõnedel juhtudel võivad suunurkadesse tekkida lõhed. Samas vaid nende sümptomite põhjal ma ei soovita hakata võtma rauapreparaate, sest vaba raua või/ja liigsuse tekitamine on väga kahjulik. Vaba raud tekitab väga tugevat oksüdatiivset stressi ehk olukorra, kus oksüdatiivsete stressorite ja antioksüdantide omavaheline tasakaal on häiritud. See võib tekitada tõsiseid tervisemuresid.