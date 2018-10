HÄDA JALGADEGA: miks need külmetavad ka soojas toas?

“Kui jalad külmetavad, siis näitab see, et südamest tulevat sooja verd satub jalgadesse vähe,” selgitab jalaravi asjatundja, PERHi õde Tiina Mitt portaalis Kodus.ee.

“Jalgades võib külmatunne tekkida sellest, et liigume vähe: seetõttu pole süda harjunud kaugemale jäsemetesse pumpama nii palju verd kui vaja.

Jalad hakkavad külmetama eriti vanematel inimestel siis, kui veresooned on lupjunud, mille tõttu ei pääse jalgadesse nii palju verd kui tarvis.

Kolmas võimalus on seotud vegetatiivse ehk tahtele allutamatu närvisüsteemiga: stressi korral võib see esile kutsuda jalgade veresoonte ahenemise. Kui inimene on pikemat aega stressis, võivad hakata külmetama nii jalad kui käed.

Lisaks sellele võib jalgades külmatunne olla jahedusest, näiteks kui põrand on külm – madal temperatuur ahendab veresooni, mistõttu jalad hakkavad külmetama. Ka hakkavad jalad külmetama siis, kui kanda liiga ümber, kitsaid jalanõusid, mis ei lase verevarustusel normaalselt toimida.”