Toitumine LÄKI POHLALE! Seitse vinget pohlahoidist liköörist tšatnini ootavad tegemist Toimetas Manona Paris , 19. oktoober 2018, 10:47

PantherMedia/Scanpix

Ilusad soojad sügisilmad on kui loodud, et veel otsida ja talletada selle imelise suvehooaja saadusi purkidesse. Toidutare kraamis välja põnevamate pohlahoidiste retseptid, millest saada inspiratsiooni. Tali on ju tulekul ja esimesed verivorstid, mis pohlamoosi nõuavad, juba lettidel ootamas.