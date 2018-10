Oleme küll vaesed, aga ikka viskame toitu ära! Miks ometigi?

Kampaania raames toimuvad toiduhuviliste kooskokkamised, mis õpetavad toiduaineid säästlikumalt kasutama, samuti arutelud koolides, ilmuvad trükised ja digitaalsed õppematerjalid, lisaks plaanitakse väiksemaid toetavaid projekte, on kirjas meediale saadetud teates.



"Sel nädalal tähistati Euroopas ka rahvusvahelist toidupäeva, mis keskendus samuti toiduraiskamisega võitlemisele. Nagu selgub rahvusvahelistest uuringutest, moodustavad kodumajapidamiste jäätmed toidujäätmete koguhulga suurima osa. Toiduraiskamise vastu võitlemise olulisust on rõhutanud ka Euroopa Komisjoni tervishoiu ja toiduohutuse volinik Vytenis Andriukaitis. Euroopa on võtnud ambitsioonika eesmärgi vähendada aastaks 2030 kodumajapidamiste toidujäätmete hulka poole võrra ja ka Eesti võiks sinnapoole püüelda," rääkis kampaaniat vedava Eesti korteriühistute liidu juhatuse esimees Andres Jaadla.