NAINE, JÄLGI OMA TERVIST! Neid 8 märki ei tohi kindasti ignoreerida! 

Raskused magamisega

Suurel osal naistest tuleb unetuid öid ikka ette, kuid kui sa ei saa und juba mitu ööd järjest, võib selle põhjuseks olla terviseprobleem. Näiteks on uneprobleeme paljudel üleminekuikka jõudnud naistel. Unehäired võivad naiste puhul viidata ka südameprobleemidele (nt infarktile), südamelihase nõrgenemisele või isegi astmale. Et terve püsida, on küllaldane uni hädavajalik. Kui oled arstiga püüdnud leida põhjuseid, mis öiseid ülevalolemisi põhjustavad, on meel rahulikum ja võimalus end välja puhata suurem.