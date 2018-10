Kuidas tervisliku eluviisiga alustavat partnerit tema püüdlustes toetada? 

Ütle „Ma usun sinusse!“ ja leia motiveerimiseks võimalused, mis just tema puhul kõige paremini aitavad. Võib-olla ta tahab, et läheksite koos poodi ja sa aitaksid tal valida tervislikku toidukraami või hoopis sobivaid trenniriideid. Miks mitte ka ise esimesse trenni kaasa minna ja pärast klaasike smuutit juua.

Kui sa ise oled juba tervislike eluviiside järgija, võib kergesti tekkida kiusatus ainuõigena serveerida oma lemmiknippe ja -vihjeid. Sellega on oht liiale minna, sest mõni inimene on väga tundlik ja võib solvuda, kui talle kirjutatakse ette, mida ta peaks tegema, või kui tema eest köögikapist ebatervislikud toidud välja visatakse. See ei tähenda, et sa ei võiks oma kogemusi jagada, aga lase tal endal otsustada, mis talle sobib.