LAPS VÕTTIS KOGEMATA RAVIMIT? Ära jää ootama, millal tal hakkab halb 

Väga palju on räägitud sellest, kui ohtlikud võivad lapsele olla näiteks vanaema südamerohud. Kuid ravimitega seotud õnnetused juhtuvad pigem kõige tavalisemate käsimüügiravimite tõttu. „Oleme märganud mürgistusteabekeskuse infoliini 16 662 statistikat jälgides, et ehkki lastele on kõige ohtlikumad retseptiravimid, juhtub nende tõttu õnnetusi märksa harvemini kui apteegi käsimüügis või toiduainekauplustes müüdavate ravimite puhul,” märgib Mare Oder.