Toitumine TÕDE VÕI VALE? Kas kartul teeb tõesti paksuks? Toimetas Sirje Maasikamäe , 23. oktoober 2018, 09:20

Mõistlikus koguses kartuli söömine ei tee kindlasti paksuks. Vida Press

Mõned inimesed väldivad kartuli söömist, sest kartul on ju tärklisepomm ja teeb paksuks! Toitumisnõustajad väidavad, et päris nii see ei ole - ainult kartulist on raske end paksuks süüa.