IGASÜGISENE MURE: kuidas võidelda külmetushaigustega? 

Söö rohkelt tervislikku. Nii külmetuse ennetamisel kui ka selle vastu võitlemisel on heaks abimeheks erinevad puu- ja köögiviljad, tsitruselised, teraviljad ja tervislikud rasvad. Puu- ja juurvilja söömine suurendab antioksüdantide kogust organismis, mis omakorda hävitab vabad radikaalid juba eos.

Puuviljadest tasub külmetushaigustega võitlemisel eelistada kiivit. Uuringute kohaselt leevendab kiivide söömine külmetushaiguste sümptomeid ning lühendab haigusperioodi. Samuti tugevdab kiivide pidev tarbimine immuunsüsteemi.

Külmetushaiguste puhul on ideaalne abimees ingver, sest selles sisalduvad ained toimivad kehas viirusvastaselt ning aitavad tappa külmetushaiguseid põhjustavaid baktereid. See on ka tõhus vahend võitlemaks ülemiste hingamisteede infektsioone põhjustavate viirustega.

Juba lapsest saadik on meil teadmine, et küüslauk on suurepärane viis võidelda haigustega. See on ka kõige looduslikum viis kaitsevõime tugevdamisel. Näiteks nohu esimeste märkide korral tuleks süüa viilutatud küüslauguküüs leivaga. Kes ei taha küüslauku selle ebameeldiva lõhna pärast süüa, võib küsida apteegist lõhnatuid küüslaugukapsleid.

Samuti soovitatakse haiguse korral süüa kanasuppi. Teadlased on kindlaks teinud, et kanasupp ergutab limaskestade tööd, aidates hingamisteede ummistusi ja põletikke vähendada.

D-vitamiin turgutab immuunsüsteemi. Terve püsimisel on väga oluline roll D-vitamiinil, sest see on ainus vitamiin, mida siinmail tervislikult toitudes piisavalt ei saa. Lihtne reegel on, et D-vitamiini tasub võtta nendel kuudel, mille nimes on R-täht. Kolmveerand Eesti elanikest kannatab D-vitamiini puuduse all ning seega on immuunsüsteemi turgutamise ja viirushaiguste eemale hoidmise mõistes ülioluline võtta seda vitamiini.

Hinga auru. Pane keevasse veepotti piparmünti, rosmariini ja nelki ning hinga auru sisse. See aitab vabastada hingamisteid ja juhtida külmetuse kehast välja.