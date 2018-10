Vaata ka tööl nunnusid loomavideosid! See loom peletab eriti hästi stressi 

Positiivsed hetked lõõgastavad aju, parandavad õppimisvõimet, suurendavad empaatiat ja motiveerivad teisi inimesi aitama. Isegi lühikesed positiivsed hetked mõjuvad lõõgastavalt, räägib Yle portaalis filosoofiadoktor ja aju-uurija Heini Saarimäki . Tema sõnul edeneb ka töö paremini, kui loomavideote vaatamine on pakkunud väikse rahunemishetke.

Aju simuleerib nähtud olukorda ehk loomavideote vaatamisel hakkavad ajus tööle samad mehhanismid, nagu sa oleksid nunnu loomaga koos või silitaksid tema pehmet karva. Positiivsed tunded soodustavad nn õnnehormoonide teket, mille tõttu väheneb stress ja see mõjub tervisele hästi.

Eriti tõhusaks stressileevendajaks peetakse alpakat. Need on Lõuna-Ameerikast pärit loomad, kes meenutavad väikseid laamasid. Alpakadel on suured silmad ja naerusuine välimus. Ainuüksi tema vaatamine tekitab vaatajas heaolutunnet.