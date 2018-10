IVO LINNA RÄNK KOGEMUS: hammaste pesemise asemel jõime 50 g viina

"Rängim reisil kogetud haigus on kõhutõbi, millest mõnikord on võimatu eemale hoida. Tuleb meelde omaaegne reis Angolasse, kuhu meid Nõukogude Liidu kultuuriprogrammi raames saadeti. Saatkonna arst rõhutas, et kohalikku kraanivett ei tohi juua ega sellega hambaid pesta. Joogivee saime kinnisest poest, kus tavaliset käisid saatkonna töötajad ja muud tähtsad tegelased. Kuna sealne mikroelu erines nii palju kodusest, jõime hammaste pesemise asemel hommikuti 50 grammi viina. Seda soovitas sama arst, et me ennast sisemiselt desinfitseeriks."