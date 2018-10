Aitab külmetamisest! Need odavad, lihtsad ja maitsvad supid teevad seest soojaks

1. Supp on odav. Puljongit ei pea tänapäeval enam ise keetma, selle saab poest osta liitrikaupa või pulbrina. Me küll soovitame eelistada valmiskeedetud naturaalseid puljongeid või nende konsentraate. Pulbrilistest puljongitest tuleks valida need, mis ei sisalda ohtralt säilitus- ega maitsetugevdusaineid.



2. Supp aitab hoida kalorid kontrolli all. Kuna supp on vedelikurikas, on oht üle süüa väiksem. Rõhu suppi koostades kindlasti hooajalistele köögiviljadele ning mõnusatele ürtidele.