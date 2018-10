TOITUMISNÕUSTAJA: need 5 taime seemned on meie tõeline väetoit! 

Seemned on suurepärane koostisosa paljudes toitudes – salatitest smuutideni ning müslidest pajaroogadeni. Kohalik väetoit on kasutusele võetud ka pagaritoodetes.

Kõrvitsaseemned on suurepärased tsingiallikad, toetades meie immuunsust, limaskesti ja maitsemeelt, samuti on need olulised meestele sperma tootmiseks. Kõrvitsaseemnetes on palju trüptofaani, mis annab hea une ja aitab vähendada depressiooni. Kõrvitsaseemned aitavad kaasa serotoniini ehk õnnehormooni tekkele kehas. Mineraalidest on kõrvitsaseemnetes fosforit, magneesiumi, rauda ja vaske ning need sisaldavad ka rohkelt organismile vajalike vitamiine ja antioksüdante ning oomega-3-rasvhappeid.