Peale lõunat tuleb hirmus uni? 5 nippi seda vältida! 

Unisus sõltub ka sellest, mida konkreetselt söömaaeg sisaldas ning millal see aset leidis, vahendab Medical News Today.



Uuringute kohaselt võib söögijärgsel tukastamisvajadusel olla erinevaid põhjuseid, kuid ühes on nad kindlad – tegemist on väga loomuliku keha reaktsiooniga, mille üle ei peaks muret tundma.