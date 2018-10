UURING: ema hääl äratab lapsi paremini kui suitsuandur 

See selgus Ohio lastehaigla unelaboris tehtud uuringus, kirjutab BBC. Katses osales 176 last, kes olid 5-12-aastased.

Selgus, et magavad lapsed on üllatavalt "vastupanuvõimelised" häältele. Nende uni on sügavam kui täiskasvanutel.

Sügavas unes lapsi üritati äratada tavalise suitsuanduriga. Vaid pooled lapsed ärkasid, kuigi hääl oli eriti tugev. Kui suitsuanduri salvestuselt kostus ema hääl, ärkas üheksa last kümnest.

See avastus võib päästa elusid, arvavad uurijad, tulekahju korral võidetaks palju sekundeid.

Uuringut on kavas jätkata. Järgmisena on plaanis testida, kas lapsi äratab mis tahes inimese hääl või on eriti toimiv just ema hääl.