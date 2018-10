Südantlõhestav põhjus, miks üks arst vaatab enne omastele teatamist surnud patsientide Facebooki profiili

"Hetkel oled sa minu jaoks nimetu surnukeha, mis sarnaneb märjale ajalehekotile, mida oleme tagunud ning süstalde ja torudega torkinud, püüdes sind meeleheitlikult elustada. Puuduvad liigutused, eluvaim... Kõik, mis ütleks mulle, et sul olid kunagi unistused ja püüdlused. Võlgnen su vanematele seda, et tean enne neile teatamist sinu kohta midagi," sõnas arst.

"Niisiis otsin su kulunud pildiga juhiloa, võtan oma iPhone'i ning otsin Facebookist su nime. Võimalik, et meil on kuskil ühine sõber. Ma tunnen paljusid inimesi," ütles arst.

Kiirabiarsti sõnul on surnutel vedanud, sest nad ei näe, kuidas see uudis nende lähedastele mõjub.

"Isa karjub su nime, ema on maas keras ja kisub juukseid peast... Ma vaatan su Facebooki profiili, enne kui neile teatan, et sa oled surnud, sest see meenutab mulle, et ma räägin isiksusest; kellestki, keda nad armastavad. See vaigistab mu peas hääle, mis tahab praegu sinu peale karjuda: "Sa s*tapea, kuidas sa suutsid oma lähedastele midagi sellist teha!""