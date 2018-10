61-aastane naine omavanustele: ära mine joogatrenni, võta parem noor armuke! Neid saab netist

61-aastane Kirsi Hytonen on avatud abielus olev ettevõtja, kes otsib noori seksikaaslasi netist ja julgeb sellest ka rääkida. Ta andis avameelse intervjuu ajakirjale Image ja poseeris ka kaanel - aluspesus ja koos noore mehega. Miks ta seda kõike teeb? Sest tal on sõnum, mida jagada - rõõmusõnum naistele.

Ta kirjutab blogis, et naiste seksuaalsus ei lõpe neljakümnesena ega isegi menopausiga. Pealegi läheb tema arvates seks vanusega aina paremaks, sest kogemusi ja enesekindlust on rohkem. Ta usub, et seks hoiab pikalt noore ja värskena ja mõjub tervisele hästi, ka ajudele.

Seksipartnereid on ta leidnud näiteks Tinderist. Ta kinnitab, et seal pole ainult perverdid või valekontod. Talle tuli üllatusena, kui lihtne on partnereid leida hoolimata tema vanusest. Tema arvates on keskealisel naisel võib-olla isegi sada korda lihtsam leida noori mehi kui meestel leida noori naisi. Aga naised kasutavad harvem seda võimalust.